Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Thauvin, c’è l’accordo!

Milan, accordo con Florian Thauvin!

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato dal sito spagnolo TodoFichajes.com, il Milan avrebbe trovato l’accordo verbale con il talento del Marsiglia Florian Thauvin.

Come vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il classe 1993 francese – campione del Mondo con la Francia a Russia 2018 – è in scadenza di contratto a giugno 2021 e pare non essere intenzionato a rinnovare il proprio contratto col club marsigliese. Il calciatore sarebbe già stato proposto al Milan nelle ultime ore di mercato, ma la richiesta di 15 milioni del Marsiglia aveva frenato tutto.

Accostato anche all’Atalanta negli scorsi mesi, dalla Spagna si fanno caldissime le voci di un affare praticamente già concluso col Milan. Stando a quanto riferisce Todofichajes.com, il Milan avrebbe già raggiunto l’accordo verbale con il nazionale transalpino per il trasferimento in rossonero la prossima estate. L’esterno destro sarebbe davvero un grandissimo colpo per la formazione rossonera.

