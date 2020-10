Calciomercato Milan – Thauvin, il colpo che intriga i rossoneri

Milan, a gennaio colpo Thauvin?

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come riportano questa mattina Tuttosport e CorSport, il club rossonero starebbe studiando il colpo Florian Thauvin del Marsiglia. Il classe 1993 di Orléans ha un contratto in scadenza nel 2021 e non sembra assolutamente intenzionato a rinnovarlo. Reduce da una stagione maledetta in cui ha giocato solamente due gare – a settembre 2019 è stato operato in artroscopia alla caviglia – Thauvin si è completamente ristabilito, tanto che nelle prime 5 gare di Ligue1 ha già segnato 2 reti.

Esterno destro di fantasia, Thauvin ha fatto parte della nazionale francese campione del mondo in Russia nel 2018 e in questa annata sogna di dimenticare presto la tormentata ultima stagione. Come detto il Milan studia il colpo. L’entourage del calciatore lo aveva offerto al club rossonero sul finale dell’ultima sessione di mercato, ma la richiesta di 15 milioni da parte del Marsiglia ha bloccato l’interesse sul nascere. Non perché Thauvin non li valga, ma perché il ragazzo è in scadenza nel 2021 e a gennaio si potrà prendere a molto meno oppure bloccarlo direttamente a 0 per giugno.

