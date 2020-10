Calciomercato Milan – Per gennaio è Pezzella il primo nome

Milan, Pezzella primo nome di gennaio

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In vista della prossima finestra di gennaio, il Milan proverà a tornare all’assalto di German Pezzella della Fiorentina. I rossoneri già sul gong della sessione estiva avevano provato a strappare ai viola il loro capitano, tuttavia la semplice proposta di prestito ha ricevuto una porta in faccia. Un nulla da fare che però potrebbe riaprirsi tra 3 mesi quando il calciomercato riaprirà i battenti. Il Milan ha circa 16 milioni avanzati dalla sessione di mercato appena conclusa e con ogni probabilità cercherà di investirli per un difensore. Qualora Pezzella continuerà a rifiutare la proposta di rinnovo di contratto dalla Fiorentina (scadenza 2022) e Iachini proseguirà a farlo giocare poco, allora le porte per un possibile trasferimento dovrebbero spalancarsi. E il Milan rimane alla finestra..

