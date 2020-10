Pezzella sbotta: “Su di me tante bugie: non ho mai chiesto la cessione”

PEZZELLA SBOTTA SU INSTAGRAM

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – German Pezzella, capitano della Fiorentina, ha postato su Instagram un lungo messaggio: ecco le sue parole.

“Tutto questo tempo si sono dette tante cose su di me, false. Non aveva senso uscire per negare ciascuno, ma penso che sia ora di porre fine a tante bugie. Il direttore è stato chiaro su quello che è successo, ma io non ho mai chiesto una via d’uscita. E chi mette in dubbio il mio impegno per la mia assenza in queste partite, non mi conosce neanche un po’, e non si è informato su l’infortunio che ho subito, che mi ha impedito di giocare queste 3 partite e di difendere la mia nazionale. La mia testa è dedicata a tornare il prima possibile e indossare la maglia il prima possibile. Ci vediamo presto in campo, un abbraccio a tutti”.

Pezzella è stato diverse volte accostato al Milan in questa sessione di mercato, tanto che oggi Daniele Pradé, ds della Fiorentina, ha confessato l'offerta rossonera l'ultimo giorno di mercato.