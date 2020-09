Calciomercato Milan – Pezzella, la Fiorentina fissa il prezzo: le cifre

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Continuano le ricerche del Milan per consegnare un difensore centrale a Stefano Pioli. L’allenatore rossonero ha segnalato Nikola Milenkovic come primo nome e autentico sogno di mercato. La valutazione del club viola sul serbo rimane troppo proibitiva per essere cavalcata nell’immediato (40 milioni di euro). Molto più realistico pensare al suo compagno di reparto German Pezzella. Secondo quanto appreso da ‘Calciomercato.com’, infatti, il capitano della Fiorentina non solo non è considerato incedibile, ma ci sarebbe addirittura il prezzo di uscita: Rocco Commisso vuole 15 milioni di euro.

Attenzione però ai dubbi di Elliott. Il fondo americano non vede di buon occhio un investimento comunque non di poco conto su un giocatore che il prossimo anno compirà 30 anni (classe 1991).

