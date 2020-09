Calciomercato – Presidente del Pescara a Casa Milan: ecco l’obiettivo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Il Presidente del Pescara, Daniele Sebastiani, è a Casa Milan in questi minuti: arrivato intorno alle 17:50. L’obiettivo del club abruzzese sarebbe Gabriele Bellodi, la scorsa stagione in prestito al Crotone: soltanto 3 presenze collezionate tra Serie B e Coppa Italia.

Bellodi è un difensore centrale classe 2000, aggregato alla prima squadra in questi giorni, ha anche giocato le varie amichevoli pre-campionato con il Milan. L’allenatore del Pescara è una vecchia conoscenza rossonera, Massimo Oddo, e dunque Bellodi potrebbe trovarsi bene. Il calciatore, chiaramente, è alla ricerca di fiducia, continuità e minutaggio per fare esperienza. Vedremo se l’eventuale trattativa Milan-Pescara andrà o meno in porto.

