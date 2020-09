“Chiesa e Milenkovic al Milan? Gli ultimi aggiornamenti” | VIDEO

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Le ultime novità di calciomercato dal giornalista de La Gazzetta dello Sport Carlo Laudisa (video in alto). In particolare si parla di Milenkovic e Chiesa per il Milan, due nomi da tempo sulla lista del club, o che quantomeno vengono accostati ai rossoneri.

La rivelazione sull’interesse del Milan per Nikola Milenkovic e Federico Chiesa, due richieste di Stefano Pioli: “Il prezzo di Chiesa è sceso, ma ora arriva Commisso. Milan e Fiorentina si stanno parlando, anche di Federico Chiesa”.

