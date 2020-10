News Milan – Hernandez, derby superato: Theo continua a crescere

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: THEO HERNANDEZ

Theo Hernandez sempre più importante per il Milan. Lo diciamo appositamente dopo il derby, che, a detta di tutti, non è stata sicuramente la miglior partita del francese con la maglia rossonera. L’ex Real Madrid non è stato incisivo come al solito sulla fascia sinistra, ma questo fa capire quanto le aspettative si siano alzate nel corso degli ultimi mesi. Non sembra essere assolutamente così, ma in fondo stiamo parlando di un terzino. La sua prestazione non deve essere giudicata solo per eventuali gol o assist, ma anche e soprattutto per la fase difensiva, suo vero tallone d’Achille.

Theo Hernandez sabato ha fronteggiato uno degli avversari più difficili in campo europeo: Achraf Hakimi. Ecco, il marocchino ha disputato sicuramente una buona partita, sfiorando anche in un’occasione il gol del pareggio, ma Theo è stato bravo a non perdere la testa, rendendosi protagonista di alcune chiusure ottime. E’ chiaro che in alcune occasioni è stato saltato, ma qualcuno ricorda il Theo arrivato dal Real Madrid la scorsa estate? La differenza è evidente. Il derby non è una partita da tocchi di fino o da scorribande su tutta la fascia. Bisogna essere cinici e concreti. L’ex Real Madrid l’ha fatto, dimostrando di essere fondamentale per Pioli sotto tutti i punti di vista.

Tra l’altro Theo Hernandez, attraverso il proprio profilo ufficiale Instagram, ha postato una Stories in cui si vede l’incredibile recupero su Romelu Lukaku durante il primo tempo. Il belga quando prende velocità è imprendibile, eppure il rossonero ha recuperato metri all’attaccante, riuscendo con il contributo di Franck Kessie a sventare la minaccia. Non sarà un gol o un assist, ma siamo sicuri che questa azione abbia fatto felice Stefano Pioli, che pretende sempre il massimo da uno dei suoi giocatori migliori. Insomma, Theo Hernandez ha superato anche questo esame. Il francese ha dichiarato di voler diventare il terzino più forte del mondo. Ci sono ancora tanti aspetti da migliorare, ma una cosa è certa: Theo è sulla strada giusta.

