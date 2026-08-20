Il Milan fa il botto: rotto il muro dei 500 milioni, è record di crescita del 'brand value'

Lo studio di Brand Finance sul valore dei marchi in Serie A: l'Inter comanda, crolla la Juventus e vola il Milan. Il brand rossonero supera i 500 milioni
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Manca sempre meno al debutto stagionale del Milan di Amorim: il 23 agosto la sfida di Serie A contro il Torino. Non solo campo e mercato, nella gestione di un club importante come il Milan c'è anche da considerare il fattore economico. Gazzetta.it ha riportato i dati di Brand Finance che riguardano il valore del marchio in questo caso delle squadre in Serie A. Il marchio con più valore è l'Inter a quota 585 milioni (prima in Italia, ma solo dodicesima in Europa). La Juventus è scivolata invece al sedicesimo posto a quota 419 milioni.
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Il boom del Milan: crescita record nel mondo e muro dei 500 milioniIl Milan è la squadra italiana che ha fatto un vero e proprio botto in positivo sotto questo punto di vista: oggi il marchio rossonero vale 514 milioni, +28% rispetto alla scorsa stagione contro il +22% dei cugini e il -17% juventino. Anche se il Milan non ha vinto molto nelle ultime stagioni, è il brand calcistico con la crescita più rapida al mondo tra il 2021 e il 2026. Per la prima volta il Diavolo ha rotto il muro del valore di 500 milioni di euro.
La solidità economica e la sfida sul campo per Ruben AmorimDopo stagioni chiuse con il bilancio in positivo grazie prima alla gestione Elliott poi alla gestione RedBird, il Milan continua a raccogliere importanti traguardi sotto il punto di vista economico. Ora per Amorim e la squadra sarà il compito di eguagliare questi risultati anche con le vittorie sul campo: la dirigenza rossonera sta lavorando molto sul calciomercato con investimenti importanti, questo per dare in mano all'allenatore portoghese la miglior rosa possibile. Contro il Torino il primo vero test della stagione.
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