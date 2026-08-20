L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha acceso i riflettori su Ardon Jashari, indicato come uno dei pilastri più attesi per il Milan nell'imminente campionato di Serie A 2026-2027. Il centrocampista svizzero classe 2002, arrivato in rossonero nell'estate 2025 dal Bruges per ben 39 milioni di euro, punta all'anno della rinascita sotto la guida del nuovo allenatore Rúben Amorim, pronto a concedergli una maglia da titolare in cabina di regia accanto a Luka Modrić e Adrien Rabiot.

Il calvario del 2025: la frattura del perone e il feeling mai nato con Allegri

La fiducia di Rúben Amorim e il piano tattico nel 3-4-2-1

Coppia da sogno con Modrić: l'intreccio di mercato e di campo con Rabiot

L'avventura rossonera di Jashari era iniziata sotto i peggiori auspici. Acquistato dopo una trattativa estenuante per 36 milioni di euro di parte fissa e 3 di bonus, il mediano svizzero di origini macedoni ha vissuto un'annata 2025-2026 tormentata fin da subito. Un grave infortunio in allenamento – la frattura composta del perone causata da un duro contrasto con Santiago Giménez – lo ha tenuto lontano dai campi per tre lunghi mesi. Al suo rientro, a cavallo tra novembre e dicembre, l'allora tecnico Massimiliano Allegri lo ha impiegato pochissimo, preferendo mantenere intatti gli equilibri trovati a centrocampo: per Jashari il bilancio finale è stato di appena 17 presenze e 880 minuti sul terreno di gioco.La musica a Milanello è radicalmente cambiata con l'avvento in panchina di Rúben Amorim. Il tecnico portoghese stima profondamente l'ex Bruges e lo considera un elemento centrale sia per la Serie A che per il percorso in Europa League. I test estivi hanno confermato che lo svizzero ha la personalità necessaria per prendersi le chiavi del centrocampo, lasciandosi definitivamente alle spalle i fantasmi della scorsa stagione.Secondo l'analisi tattica della "rosea", l'architettura della nuova mediana a due del Milan potrebbe presto trovare la sua stabilità definitiva. Se Adrien Rabiot dovesse avanzare il proprio raggio d'azione, andando a ricoprire il ruolo di trequartista atipico nel collaudato 3-4-2-1 di Amorim, le chiavi del centrocampo passerebbero a Jashari. Il classe 2002 diventerebbe così il partner designato di Luka Modrić sul centro-sinistra, un mix perfetto di freschezza atletica, visione di gioco ed esperienza internazionale per blindare il reparto mediano del Diavolo.