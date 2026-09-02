Milan Primavera, Cullotta dopo l'1-1 contro il Cesena: "Siamo soddisfatti per metà"

I ragazzi di Sergio Navarro sono pronti ad affrontare il primo match di Premier League International Cup Under 21. Alle ore 20:00 (orario italiano), i riflettori del 'Goodison Park' di Liverpool si accenderanno su Everton Under 21-Milan Futuro. Un banco di prova intrigante per la secondo squadra rossonera, che per potrà testare il proprio livello in un torneo che vede la presenza di alcune delle migliori selezioni giovanili europee.

Premier League International Cup U21: struttura e regolamento del torneo

Giunta alla sua decima edizione, la competizione è organizzata direttamente dallae tutte le partite si giocano in Inghilterra a metà settimana. Il format prevede la partecipazione di vequamente divise tra 12 club inglesi e 12 di altri paesi europei. È consentito schierare fino a tre giocatori di movimentoe un portiere fuoriquota per ogni match.

L'obiettivo primario del Milan Futuro non è la promozione immediata in Serie C, ma lo sviluppo e la valorizzazione dei giovani talenti. Le trasferte infrasettimanali in Inghilterra renderanno più complesso il cammino in Serie D dei rossoneri, ma allo stesso tempo offre ai ragazzi un bagaglio d'esperienza di livello superiore.

Everton-Milan Futuro, dove vederla in TV

Il match tra, valido per il 1° turno del girone B di Premier League International Cup,I tifosi rossoneri potranno seguire la sfida anche sulla 'AC Milan Offical App' e su 'Milan TV'.