Il Milan continua a costruire il proprio futuro blindando i talenti presenti in casa. Nelle scorse ore è arrivata l'ufficialità del prolungamento di contratto per il giovane Tommaso Mancioppi, centrocampista classe 2006 che continuerà essere un punto fermo del progetto legato al Milan Futuro.

Milan, Mancioppi rinnova

"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Tommaso Mancioppi. Il centrocampista, classe 2006, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti."

Cresciuto interamente nel settore giovanile rossonero, Mancioppi rappresenta la continuità del club. Giocatore duttile e di grande intelligenza tattica, nasce come centrocampista ma quando serve sa disimpegnarsi con risultati più che positivi anche come mediano o esterno di sinistra.

Il rinnovo è il giusto riconoscimento per la crescita del ragazzo, che ha già avuto modo di lasciare il segno nel corso di questa stagione. Da ricordare la sua prestazione nella vittoria per 4-3 contro il Caldiero Terme, match in cui Mancioppi è stato uno dei protagonisti principali mettendo a segno ben due assist decisivi per i compagni.

Con questo rinnovo, il Milan conferma la volontà di continuare a puntare sulla propria linea verde, ovvero rinnovare i giovani gioielli presenti in casa offrendo loro il giusto ambiente in cui crescere e fare, magari, il salto in prima squadra.