Il Milan Futuro ufficializza l'arrivo del portiere serbo Ilja Pantelin dal TSC Bačka Topola: dettagli dell’affare e caratteristiche del classe 2007
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Il club rossonero ha tesserato ufficialmente Ilja Pantelin per il progetto Milan Futuro. Il portiere serbo classe 2007 è stato prelevato dal TSC Bačka Topola e si unirà alla seconda squadra rossonera guidata da Sergio Navarro Barquero.
Pantelin al Milan Futuro, il comunicato ufficiale del clubL'annuncio della firma di Pantelin è arrivato direttamente dal Milan con una nota ufficiale diramata sui propri canali:
“AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Ilja Pantelin, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il portiere, nato nel 2007, arriva dal TSC Bačka Topola e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.
Le gerarchie tra i pali nel Milan FuturoNelle gerarchie di Navarro, Pantelin dovrebbe partire dietro rispetto al titolare Leo Paul Bouyer, fresco di rinnovo pluriennaleIl classe 2007 si contenderà il posto da secondo portiere del Milan Futuro con Matteo Pittarella.
Caratteristiche e numeri della carrieraAlto 1,94 cm, Pantelin è un portiere di piede mancino, caratteristica che lo aiuta nell'impostazione dal basso e nei rilanci lunghi. Formato nel settore giovanile del TSC Bačka Topola, dove ha registrato 36 presenze con l'Under 19 (67 gol subiti, 5 clean sheet) e 26 con l'Under 17 (40 reti incassate, 7 clean sheet). Il classe 2007 vanta inoltre 4 presenze con la Serbia U16 e 3 con la Serbia U18.
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