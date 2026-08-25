Serie A 2026-2027, il calendario dalla 1^ alla 3^ giornata con i canali tv. Ecco quando e dove vedere il Milan

Il club rossonero ha tesserato ufficialmente Ilja Pantelin per il progetto Milan Futuro. Il portiere serbo classe 2007 è stato prelevato dal TSC Bačka Topola e si unirà alla seconda squadra rossonera guidata da Sergio Navarro Barquero.

Pantelin al Milan Futuro, il comunicato ufficiale del club

“AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Ilja Pantelin, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il portiere, nato nel 2007, arriva dal TSC Bačka Topola e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri”.

Le gerarchie tra i pali nel Milan Futuro

Caratteristiche e numeri della carriera