Il Milan sta valutando con grande attenzione il profilo di Jack Grealish, talentuoso fantasista di proprietà del Manchester City, individuato come potenziale rinforzo di spessore internazionale per la trequarti nel modulo 3-4-2-1 del tecnico Rúben Amorim. L'indiscrezione di mercato, lanciata nella mattinata di ieri, martedì 25 agosto 2026, dai colleghi britannici di Football Insider, ha immediatamente acceso i riflettori sulla Milano rossonera: la dirigenza di Via Aldo Rossi starebbe studiando la fattibilità di un'operazione complessa ma capace di innalzare sensibilmente il tasso tecnico e l'esperienza europea della rosa.

I dettagli economici e la formula della trattativa

Portare Jack Grealish a San Siro rappresenta un'operazione d'élite, sia per il valore cartellino sia per l'impatto a bilancio. Arrivato al Manchester City nell'estate del 2021 per una cifra record (117,5 milioni di euro), l'esterno e trequartista inglese ha un contratto in scadenza il. Questo scenario temporale pone i Citizens nella condizione di dover valutare una cessione a titolo definitivo o, in alternativa, un rinnovo contrattuale strategico per permettere un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto condizionato.

Secondo le prime indiscrezioni economiche, il Milan farebbe un tentativo concreto per acquisirne la proprietà se il prezzo scenderà sotto i 10 milioni di sterline, pari a circa 12 milioni di euro. Lo scoglio principale per il Milan rimane tuttavia l'ingaggio del calciatore, che attualmente percepisce uno stipendio decisamente fuori dai normali parametri societari rossoneri. La dirigenza milanista potrebbe impostare i colloqui cercando una sinergia con l'entourage del giocatore per spalmare l'ingaggio su più annualità, oppure confidando in un contributo parziale del Manchester City alla copertura degli emolumenti per la prima stagione in prestito.

L'analisi tattica: come si integrerebbe Grealish nel 3-4-2-1 di Amorim

Dal punto di vista prettamente tecnico e geometrico, l'innesto di Jack Grealish nel sistema di gioco di Rúben Amorim offrirebbe spunti di grandissimo interesse. Nel 3-4-2-1 di matrice del tecnico portoghese, i due giocatori posizionati dietro l'unica punta non agiscono come ali pure, bensì come trequartisti d'investitura o "half-spaces" (mezzi spazi), deputati a cucire il gioco tra la mediana e l'attacco e a creare superiorità numerica nella zona centrale del campo.

Grealish, che al Manchester City di Pep Guardiola è stato spesso confinato sulla linea laterale sinistra con compiti di puro possesso e gestione del ritmo, ritroverebbe al Milan la sua naturale vocazione originaria, quella che lo ha reso celebre ai tempi dell'Aston Villa. Destro naturale che ama partire dal centro-sinistra per accentrarsi, l'inglese andrebbe a occupare proprio una delle due caselle di sotto-punta nel 3-4-2-1.

Creatività e isolamento : Amorim chiede ai suoi trequartisti di saper ricevere palla tra le linee. Grealish eccelle nel controllo orientato e nella protezione della sfera sotto pressione, dote fondamentale contro le difese chiuse della Serie A.

: Amorim chiede ai suoi trequartisti di saper ricevere palla tra le linee. Grealish eccelle nel controllo orientato e nella protezione della sfera sotto pressione, dote fondamentale contro le difese chiuse della Serie A. Rifinitura e assist : la sua capacità di attrarre su di sé i difensori avversari libererebbe spazi vitali per le sovrapposizioni degli esterni di centrocampo e per i tagli profondi della punta centrale.

: la sua capacità di attrarre su di sé i difensori avversari libererebbe spazi vitali per le sovrapposizioni degli esterni di centrocampo e per i tagli profondi della punta centrale. Fase di non possesso: sebbene sia un esteta del pallone, sotto la guida di Guardiola il classe 1995 ha sviluppato una rigorosa disciplina tattica nel pressing alto e nel ripiegamento, un requisito imprescindibile per l'equilibrio richiesto da Amorim nelle transizioni negative.

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L'eventuale arrivo di Jack Grealish consegnerebbe a Rúben Amorim un elemento di assoluta leadership tecnica, capace di variare il ritmo della manovra rossonera e di offrire quell'imprevedibilità nell'ultimo terzo di campo che spesso decide le sfide di vertice in campionato e in Europa League.