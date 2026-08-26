Il futuro di Rafael Leão infiamma gli ultimi giorni della sessione estiva di calciomercato, con il Milan pronto a valutare una cessione last minute. L'attaccante portoghese, classe 1999 e attuale numero 10 rossonero, ha già espresso da tempo la volontà di misurarsi con campionati top come la Premier League o la Liga. Dal canto suo, la dirigenza del club di Via Aldo Rossi, che ha impostato la nuova stagione senza centralizzare il suo impiego nei piani tecnici del tecnico Rúben Amorim, non si opporrà all'addio, a patto che vengano soddisfatte le rigide condizioni economiche imposte dalla proprietà.

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Il nodo ingaggio: i rischi tecnici per lo spogliatoio rossonero

La valutazione fissata da, la società di gestione guidata da, è chiara e non ammette sconti: 50 milioni di euro di base fissa più 10 milioni di bonus, per un totale complessivo di 60 milioni di euro. Nonostante il contratto del calciatore scada il 30 giugno 2028, il club milanista non ha alcuna urgenza finanziaria di svendere il proprio patrimonio, preferendo la linea della fermezza anche a costo di trattenere in rosa un elemento scontento.In prima fila per il portoghese c'è il. Il club turco è in forte pressing da settimane, ma per sbloccare la trattativa con il Diavolo i Cimbom dovranno alzare l'offerta sia per il cartellino sia per l'ingaggio del giocatore. Qualora i turchi decidessero di ritirarsi dalla corsa, la prima alternativa per la loro fascia rimarrebbe Malick Fofana dell'Olympique Lione. Più defilate restano le piste inglesi: l'osserva la situazione in stand-by, mentre il Tottenham ha effettuato solo un sondaggio preliminare senza dare seguito ai negoziati.La resistenza economica del Milan solleva però un delicato interrogativo di gestione interna. Mantenere in rosa il calciatore con l'ingaggio più ricco dell'intero organico, confinandolo al ruolo di riserva di lusso, rappresenta un rischio tecnico per la serenità dello spogliatoio e per il lavoro tattico dello staff rossonero.