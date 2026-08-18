Il Milan prosegue a passo spedito nella blindatura e nella valorizzazione dei giovani talenti presenti nella canta rossonera. Attraverso comunicato ufficiale il club è rossonero ha annunciato il prolungamento del contratto di Leo-Paul Bouyer, promettente portiere francese classe 2008.

Milan, Bouyer rinnova con i rossoneri

"AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Léo-Paul Bouyer. Il portiere, classe 2008, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti." Caricamento post Instagram... Già nel giro della nazionale giovanile transalpine, Bouyer rappresenta uno dei profili di maggiore prospettiva nel panorama europeo del suo ruolo. La scelta di prolungare l'accordo ribadisce la centralità del portiere nel programma strategico promosso dal club di via Aldo Rossi per far maturare i propri futuri pilastri.

Un segnale di forte continuità e fiducia reciproca. Il giovanissimo portiere, dotato di una grande presenza fisica grazie ai suoi 194 cm ed un eccellente reattività tra i pali ,continuerà il suo percorso all'interno del progetto. Ecco, di seguito, il comunicato del club rossonero.