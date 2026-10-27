Cristiano Dotta, centrocampista classe 2007, ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan, confermando la sua presenza all'interno del progetto Milan Futuro. Un altro giocatore cresciuto nel settore giovanile rossonero – dopo Christian Vechiu e Riccardo Grassini - pronto al graduale inserimento nel campionato di Serie D sotto la guida del tecnico Sergio Navarro.

Milan Futuro, Dotta rinnova: il comunicato ufficiale

“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Cristiano Dotta. Il centrocampista, classe 2007, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”

Percorso e numeri di Dotta

Caratteristiche tattiche e prospettive tra Primavera e Serie D

A comunicare il rinnovo di contratto firmato daè stato il, attraverso una nota diramata sui propri canali ufficiali:Dopo le prime esperienze nei settori giovanili di Accademia Calcio Alba e Cheraschese,approda alnel 2021 e completa l'intera trafila nella cantera rossonera. Nella stagione 2024-25 colleziona, conquistando poi l'esordio con lanell'annata successiva (2 presenze e 1 gol). Nella stagione in corso ha finora totalizzato 4 apparizioni e una rete con la squadra di mister Renna, portando il suo bilancio complessivo in Primavera anelle ultime due annate.Dal punto di vista tattico,è un centrocampista centrale in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Può essere impiegato comeo come, grazie anell'area avversaria e a unautile nei duelli. La struttura e le qualità tecniche di base permettono al classe 2007 di rimanere un punto di riferimento per lae di essere valutato da mister Navarro per le prossime rotazioni delnel campionato di Serie D.