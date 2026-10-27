Cristiano Dotta prolunga la propria avventura rossonera: il profilo del centrocampista classe 2007 tra Primavera e Progetto Milan Futuro
Milan Primavera, l'autore del gol vittoria Dotta: "Contento per l'esordio, ora testa alla prossima" | VIDEO PM
Cristiano Dotta, centrocampista classe 2007, ha firmato il rinnovo di contratto con il Milan, confermando la sua presenza all'interno del progetto Milan Futuro. Un altro giocatore cresciuto nel settore giovanile rossonero – dopo Christian Vechiu e Riccardo Grassini - pronto al graduale inserimento nel campionato di Serie D sotto la guida del tecnico Sergio Navarro.
Milan Futuro, Dotta rinnova: il comunicato ufficialeA comunicare il rinnovo di contratto firmato da Dotta è stato il Milan, attraverso una nota diramata sui propri canali ufficiali:
“AC Milan è lieto di annunciare il prolungamento del contratto di Cristiano Dotta. Il centrocampista, classe 2007, continuerà a far parte del Progetto Milan Futuro, un’iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti”
Percorso e numeri di DottaDopo le prime esperienze nei settori giovanili di Accademia Calcio Alba e Cheraschese, Dotta approda al Milan nel 2021 e completa l'intera trafila nella cantera rossonera. Nella stagione 2024-25 colleziona 15 presenze e 6 reti con la formazione Under 18, conquistando poi l'esordio con la Primavera nell'annata successiva (2 presenze e 1 gol). Nella stagione in corso ha finora totalizzato 4 apparizioni e una rete con la squadra di mister Renna, portando il suo bilancio complessivo in Primavera a 7 presenze e 2 gol nelle ultime due annate.
Caratteristiche tattiche e prospettive tra Primavera e Serie DDal punto di vista tattico, Dotta è un centrocampista centrale in grado di ricoprire più ruoli in mezzo al campo. Può essere impiegato come mediano davanti alla difesa o come mezzala, grazie a tempi di inserimento nell'area avversaria e a una stazza fisica utile nei duelli. La struttura e le qualità tecniche di base permettono al classe 2007 di rimanere un punto di riferimento per la Primavera e di essere valutato da mister Navarro per le prossime rotazioni del Milan Futuro nel campionato di Serie D.
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