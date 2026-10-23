Milan Futuro, Pandolfi: "Abbiamo fatto una grandissima partita restando uniti"

Il centrocampista classe 2008 ha firmato il suo primo accordo da professionista con il club rossonero. Per lui si aprono nuove prospettive nel progetto Milan Futuro.

Il Milan continua a investire sui giovani talenti del proprio settore giovanile. Il club rossonero ha annunciato, attraverso un comunicato ufficiale pubblicato il 20 ottobre, la firma del primo contratto da professionista di Riccardo Grassini, centrocampista classe 2008.

Il giovane calciatore entrerà a far parte del progetto Milan Futuro, iniziativa pensata per accompagnare la crescita dei talenti rossoneri e favorirne lo sviluppo nel percorso verso il calcio professionistico.

Milan, Grassini firma il primo contratto da professionista

La firma rappresenta un passaggio importante nel percorso di crescita di Grassini, che potrà proseguire la propria esperienza all'interno del progetto dedicato alla seconda squadra rossonera e alla valorizzazione dei giovani.

Il Milan conferma così la propria attenzione nei confronti del vivaio, puntando a offrire ai calciatori più promettenti un percorso di sviluppo graduale e nuove opportunità per maturare esperienza.

Di seguito il comunicato ufficiale del club

"AC Milan comunica che Riccardo Grassini ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il centrocampista, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti".