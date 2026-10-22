Il Milan continua a investire sui giovani talenti del proprio settore giovanile. Il club rossonero ha annunciato ufficialmente la firma del primo contratto da professionista di Christian Vechiu, difensore classe 2008 che entrerà a far parte del progetto Milan Futuro, pensato per favorire la crescita e lo sviluppo dei giovani calciatori.

Milan, ufficiale il primo contratto da professionista di Vechiu

Attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale il 21 ottobre 2026, il Milan ha comunicato il nuovo traguardo raggiunto dal giovane difensore.

"AC Milan comunica che Christian Vechiu ha firmato il suo primo contratto da professionista. Il difensore, classe 2008, farà parte del Progetto Milan Futuro, un'iniziativa dedicata alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti", si legge nel comunicato della società rossonera.

La firma rappresenta un passaggio importante nel percorso del giocatore, che proseguirà la propria crescita all'interno del progetto dedicato alla seconda squadra milanista.

Chi è Christian Vechiu

Nato nel 2008, Christian Vechiu è un difensore cresciuto nel settore giovanile del Milan. Può giocare sia al centro della difesa sia in posizione più larga, offrendo così diverse soluzioni dal punto di vista tattico.

Il giovane calciatore ha già maturato esperienza con la Primavera rossonera: nella stagione 2025-2026 ha collezionato 8 presenze in campionato. Il nuovo contratto segna quindi un ulteriore passo nel suo percorso di formazione.

Milan Futuro, continua il percorso di crescita dei giovani rossoneri

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La firma di Vechiu si inserisce nel lavoro del Milan per valorizzare i talenti del vivaio e accompagnarli progressivamente verso il calcio professionistico. Il progetto Milan Futuro è stato concepito proprio per offrire ai giovani un percorso di crescita e maggiori opportunità di avvicinarsi alla Prima Squadra.Dopo l'annuncio relativo a, arrivato il 20 ottobre, il club rossonero ha ufficializzato anche il primo contratto da professionista di Vechiu. Due segnali dell'attenzione della società verso i prospetti più interessanti del proprio settore giovanile.