Milan Futuro, ufficializzate le date dei recuperi contro Pavonese e Piacenza: ecco quando si scenderà in campo
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Il calendario del Milan Futuro continua ad essere molto più articolato rispetto a quelle delle altre concorrenti del girone B di serie D. Il motivo è strettamente legato alle soste per gli impegni delle nazionali: mentre il campionato prosegue regolarmente, la formazione rossonera può chiedere il rinvio delle proprie partite a causa della presenza in rosa di diversi calciatori convocati dalle rispettive selezioni.
Milan Futuro, le date dei recuperiA complicare ulteriormente tutta la programmazione è stato anche quanto accaduto pochi giorni fa nella sfida contro il Piacenza, interrotta l'intervallo a causa di un infortunio occorso all'arbitro. La gara, ferma sullo 0-0 dopo la prima frazione di gioco, dovrà essere completata.
Oltre al secondo tempo con il Piacenza, il Milan Futuro deve recuperare anche la partita contro la Pavonese, rinviata per gli impegni internazionali dei propri calciatori. La Serie D quest'oggi ha comunicato ufficialmente le date dei due recuperi.
Il primo appuntamento è fissato per mercoledì 28 ottobre alle ore 17:30, quando il Milan sarà ospite della Pavonese. Una settimana dopo, ovvero mercoledì 4 novembre alle ore 14:30, i rossoneri ritorneranno in campo per affrontare il Piacenza.
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