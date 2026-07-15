Il Milan non devia di un millimetro dalla propria filosofia e continua ad investire sui migliori talenti del panorama calcistico europeo. L'ultimo colpo arrivato in via Aldo Rossi corrisponde al nome di Max Vincenzo Anastasio, giovanissimo centrocampista classe 2008 strappato alla forte concorrenza e prelevato dal settore giovanile del Bologna.

Milan Futuro, in arrivo Anastasio

“AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Max Vincenzo Anastasio, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. Il centrocampista, nato nel 2008, ha giocato nel Bologna FC e adesso ha scelto di legarsi ai colori rossoneri“

Il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo del ragazzo tramite un comunicato, riferendo che verrà inserito nel progettoAnastasio è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione: il ragazzo è cresciuto nel vivaio rossoblù, dove si è messo in mostra per le ottime qualità tecniche, dinamismo e la grandissima visione di gioco, considerata fuori dal comune per la sua giovane età. Ecco, di seguito, il comunicato (fonte acmilan.com):

Con questo innesto, il Milan arricchisce un serbatoio di talenti già molto ricco, confermando la bontà di un modello sostenibile mirato a favorire il passaggio graduale dei giovani verso le prime squadre. L'innesto di Anastasio servirà anche a dare una nuova linfa ad una squadra che, quest'anno, senza mezzi termini punta al salto di categoria.

L'obiettivo dichiarato del Milan Futuro infatti è quello di conquistare un posto nella Serie C, campionato sfuggito nella passata stagione dopo la decisiva e sfortunata sconfitta subita contro il Chievo, guidato in campo dall'ex Juventus Douglas Costa.