Il sipario si è ufficialmente aperto. Con il primo allenamento sul campo di Milanello, ha preso il via anche la nuova stagione del Milan Futuro. Un raduno che segna l'inizio di un nuovo corso tecnico, caratterizzato da un cambio in panchina: Massimo Oddo esce, lasciando spazio a Sergi Navarro Barquero.

Milan Futuro, via alla nuova stagione: il programma

29-30 Agosto: debutto nel weekend con il primo turno della Coppa Italia.

6 settembre: Fischio d'inizio della Serie D

fine Luglio: atteso il verdetto definitivo sulla composizione del girone, che svelerà la mappa del cammino dei giovani rossoneri.

Come riferito dal corriere della Sera, la seconda squadra rossonera sosterrà delle intense sessioni di allenamento mattutine nelle prossime settimane, mirate al ritrovo della giusta condizione fisica. Il percorso estivo dei rossoneri ha già delle scadenze ben delineate per quanto riguarda il campo, am resta da sciogliere il nodo legato alle avversarie che i giovani andranno ad affrontare:

Nei gironi scorsi, inoltre, il club rossonero ha ufficializzato la lista dei giovani che hanno preso parte alle prime sessioni di allenamento. Un gruppo che rappresenta l'ossatura della squadra, ma che è destinato ad essere rinforzato. Tra i vari nomi spiccano quelli di Zeroli, Voi, Diego Sia ed Eletu:

"Asanji, Balentien, Bonomi, Borsani, Cappelletti, Castiello, Catalano, Cissè M., Colombo, Di Siena, Eletu, Faccioli, Magrassi, Mancioppi, Menon, Minotti, Pagliei, Pandolfi, Perera, Piermarini, Plazzotta, Sala, Sardo, Sia, Vladimirov, Vos, Zeroli, Zukić"