Lazio-Milan 2-2: Top e Flop rossoneri, le pagelle della partita dell'Olimpico

Nella seconda giornata del Girone B di Serie D, il Milan Futuro esce sconfitto contro il Palazzolo in trasferta: i padroni di casa vincono 2-o grazie ai gol di Nespoli e Persano. Un uno-due che ha complicato la giornata dei rossoneri, costretti sempre ad inseguire. Positiva, invece, la reazione vista nella ripresa, anche se le occasioni create non hanno fatto cambiare il punteggio.

Milan Futuro, giornata amara

La prima partita ufficiale con il 3 kit della stagione non ha portato i risultati sperati. I rossoneri partono con un buon ritmo, ma non concretizziamo. Al 17esimo minuto di gioco, infatti, i padroni di casa vanno in rete: cross d'esterno e tagli diche batte

I rossoneri provano a reagire, ma poco più tardi, al 23esimo di gioco, arriva il raddoppio con Persano. Al 26esimo, inoltre, c'è anche un palo colpito da Franceschinis.

Un risultato amarissimo da cui, però, si possono tirare fuori molte indicazioni positive per continuare il lavoro di crescita intrapreso. Alle porte, infatti, Si prospetta una nuova settimana con due appuntamenti importantissimi: il primo fissato per mercoledì alle 18 contro il Brusaporto in casa, l'altro domenica alle 15 in trasferta contro il Villa Valle.