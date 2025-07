Serie A Women: il Milan si prepara al via con la nuova coppa

Una grande novità per dare il via a una nuova e lunga stagione sportiva. L'edizione 2025/26 della Serie A femminile, ribattezzata Serie A Women, partirà a fine agosto con la Women's Cup, una nuova competizione che vedrà al via tutte e 12 le squadre della massima serie, a competere per conquistare il primo trofeo della nuova annata. Un nuovo libro da scrivere che prevederà una fase a gironi (tre da quattro squadre ciascuno) e una Final Four conclusiva in sede unica per decidere la prima vincitrice dell'albo d'oro. Per le rossonere di Suzanne Bakker questa nuova avventura vedrà il via nel weekend del 23 e 24 agosto, e da oggi conosciamo anche le avversarie: il Milan è stato inserito nel Girone C, insieme a Roma, Sassuolo e Ternana Women.