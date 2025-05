Serie A Femminile: Roma-Milan chiude la 9ª giornata della Poule Scudetto

Le parole della vigilia di Coach Bakker:"Nell'ultima partita della nostra stagione vogliamo dare tutto, ancora una volta, per finire nella migliore maniera possibile. Non solo come risultato, ma anche come prestazione".

QUI ROMA

Partita delicata per le giallorosse, impegnate in un testa a testa con la Fiorentina per il 3° posto, valido per l'accesso alla Women's Champions League. Le ragazze di Spugna scenderanno in campo sapendo il risultato della Viola, avversaria nello scontro diretto dell'ultima giornata. Reduce da un turno di riposo, la Roma viene da due sconfitte consecutive (tre ko nelle ultime quattro partite, contando anche il 3-1 dello scorso 22 marzo al PUMA House of Football): il momento non è dei migliori, ma è tanta la voglia di invertire la rotta per chiudere al meglio una stagione che si concluderà con la Finale di Coppa Italia contro la Juventus il prossimo 17 maggio. Si profilano due assenze pesanti tra le fila romaniste, quelle di Viens e Dragoni. Negli ultimi giorni sono tornate in gruppo Kresche e Valdezate, che però rimangono in dubbio per la sfida alle rossonere.

"Abbiamo ancora qualche defezione che non riusciamo a recuperare, ma la squadra si è allenata bene", ha detto Alessandro Spugna. "Cercheremo di fare una partita importante, il Milan ci ha sempre dato filo da torcere e non saranno 90' scontati. Quest'anno hanno avuto coraggio, con un progetto incentrato sulle giovani e basato sulla pazienza. Vogliamo regalare la qualificazione in Champions ai nostri tifosi".

PRE-PARTITA

Dopo una striscia di 10 incontri contro la Roma in Serie A senza alcun successo (4N, 6P), il Milan ha vinto i due più recenti, tra gennaio e marzo. Solo una volta le rossonere hanno centrato tre successi consecutivicontro le giallorosse nel massimo campionato: tra il 2018 e il 2020 – cinque nei primi cinque match disputati nella competizione.

La Roma è, con il Napoli, uno dei due bersagli preferiti di Chanté Dompig in Serie A (tre reti a ciascuna). L'olandese, che nell'ultimo turno contro l'Inter ha eguagliato il proprio record di gol in un singolo massimo campionato italiano (sei come nel precedente) è andata a bersaglio nello scontro più recente con le giallorosse (il 22 marzo) e solo contro tre avversarie finora ci è riuscita in due presenze di fila: Hellas Verona, San Marino Academy e Napoli.

La Roma è la squadra contro cui Giorgia Arrigoni vanta più gol in Serie A: tre, incluso il primo nella competizione, siglato il 3 aprile 2022 con l'Hellas Verona. La rossonera(classe 2004) è la più giovane italiana con almeno cinque gol in questa Serie A (cinque) e negli ultimi cinque massimi campionati italiani, solo una giocatrice con cittadinanza sportiva italiana è riuscita fare meglio in una sola annata tra quelle nate dall'1/1/2004 in avanti: Tori Dellaperuta.

DOVE VEDERE ROMA-MILAN IN TV

In Italia, la partita sarà visibile in diretta su DAZN e Raisport. Da non perdere la copertura sull'account ufficiale Instagram delle rossonere, su acmilan.com e AC Milan Official App dove dal giorno seguente sarà disponibile - on demand - anche la differita integrale.

QUI SERIE A FEMMINILE

Roma-Milan è stata affidata a Ciro Aldi, fischietto della sezione di Lanciano. A completare la squadra arbitrale i guardalinee, De Chirico di Molfetta e Palermo di Pisa, e il quarto ufficialeMascolo (Castellammare di Stabia).

Due appuntamenti per la 9ª giornata della Poule Scudetto di Serie A Femminile: sabato 3 maggio si è giocata Inter-Fiorentina 1-3, mentre domenica 4 sarà il turno - alle 12.30 - di Roma-Milan.

Questa l'attuale classifica (Poule Scudetto): Juventus 55; Inter 48; Roma* e Fiorentina 41; Milan 34.