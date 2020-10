Serie A Femminile – Incubo derby per l’Inter: il Milan vince 4-1

Milan-Inter 4-1: il derby è rossonero anche nel Femminile

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Vero e proprio incubo derby, in questi giorni, per l’Inter. Anche in Serie A Femminile, infatti, la stracittadina meneghina è stata vinta dal Milan. Le Rossonere di Maurizio Ganz, ieri pomeriggio, si sono imposte 4-1 contro le nerazzurre guidate da Attilio Sorbi. Con questi importantissimi tre punti, ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ in edicola questa mattina, il Milan Femminile si è portato a -3 dalla Juventus Women, capolista del torneo, ed a -1 dal Sassuolo. Doppietta per Natasha Dowie e reti del capitano Valentina Giacinti e di Dominika Čonč. Inutile, per l’Inter Women, la rete di Gloria Marinelli, che si è anche fatta parare un calcio di rigore dal portiere del Milan Femminile, Mária Korenčiová. GUARDA QUI GOL E HIGHLIGHTS DEL DERBY FEMMINILE >>>