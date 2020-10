Milan Femminile, le rossonere trionfano nel derby con l’Inter: 4-1

Ultime Notizie Milan: il Milan Femminile domina il derby

MILAN NEWS – Sta diventando un’abitudine, alla quale non ci stancheremo mai. Nel Derby femminile vince sempre il Milan: cinque su cinque (tre in Serie A e due in Coppa Italia), dopo quello appena archiviato e conquistato per 4-1. Un successo rotondo e netto, anche se le nerazzurre hanno comunque reso la vita difficile. Le rossonere sono state trascinate dalle proprie attaccanti bomber: Dowie, protagonista di una doppietta, e capitan Giacinti. Quasi tutto nel primo tempo (3-1) con i gol di Natasha e Valentina (in mezzo il provvisorio pareggio di Marinelli), poi in avvio di ripresa la rete di Čonč; da segnalare anche il rigore parato da Korenčiová. Una prestazione di forza e di qualità, osservata e apprezzata da Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, presenti al Vismara. Un weekend d’oro, davvero perfetto e da ricordare, per i Derby: sabato il trionfo della squadra di Mister Pioli, domenica quello delle guerriere di Mister Ganz. Così il Diavolo sale a quota 15 punti, momentaneamente al secondo posto a -1 dalla vetta. Ora si aprirà la sosta per le Nazionali, al ritorno in campo – a inizio novembre – ci sarà in programma la trasferta di Cesena nella seconda giornata del Gruppo F di Coppa Italia.

LA CRONACA

Fiducia al 3-5-2 per le rossonere, che al 5′ la sbloccano: Dowie, in area, allarga il piatto destro e segna di precisione all’angolino. Immediato, però, il pareggio nerazzurro: al 7′, sugli sviluppi di una punizione defilata, Marinelli stacca indisturbata e beffa Korenčiová. Al 10′ Giacinti ha la chance per il nuovo sorpasso ma viene fermata da Aprile. Risponde Marinelli al 25′, ancora più pericolosa quando salta Fusetti in velocità e calcia male, a lato, davanti alla porta. Poi arriva l’uno-due micidiale del Milan: al 28′, Dowie realizza la doppietta sovrastando Aprile sugli sviluppi di un angolo; al 32′, al termine di un’ottima azione collettiva, Giacinti firma il tris con un rasoterra mancino.

A inizio ripresa il copione non cambia. Anzi, questione di minuti e al 48′ Čonč cala il poker, raccogliendo il pallone in mischia e gonfiando la rete. Continuano, senza sosta, le occasioni: al 51′ colpo di testa di Mauro a lato; al 56′ traversa di Vitale dopo un’incornata su corner. Al 60′ l’Inter potrebbe accorciare le distanze: Rizza commette un fallo da rigore, dal dischetto batte Marinelli ma Korenčiová intuisce e respinge alla grande. All’80’ Dowie ha la palla della tripletta, però da pochi passi non inquadra lo specchio. Nel finale, da sottolineare l’esordio della classe 2003 Maria Vittoria Nano. Triplice fischio.

IL TABELLINO

MILAN-INTER 4-1

MILAN (3-5-2): Korenčiová; Vitale, Agard, Fusetti; Rizza (47’st Nano), Čonč, Jane, Rask (17’st Mauri), Tucceri Cimini; Dowie (47’st Longo), Giacinti (47’st Salvatori Rinaldi). A disp.: Piazza; Spinelli; Grimshaw, Kuliš, Morleo. All.: Ganz.

INTER (4-3-3): Aprile; Merlo, Auvinen (36’st Rincón), Kathellen, Bartoňová; Alborghetti, Simonetti, Regazzoli; Marinelli, Møller (11’st Tarenzi), Mauro (27’st Baresi). A disp.: Marchitelli; Debever, Quazzico; Catelli, Pandini. All.: Sorbi.

Arbitro: Marotta di Sapri.

Gol: 5′ e 28′ Dowie (M), 7′ Marinelli (I), 32′ Giacinti (M), 3’st Čonč (M).

Ammonita: 22’st Merlo (I).

Fonte: acmilan.com

