VIDEO MILAN NEWS – Ieri i maschi, oggi le femmine. Se qualcuno aveva ancora dubbi, ora non ne ha più: Milano è rossonera. Ieri i ragazzi di Stefano Pioli hanno vinto il Derby per 2-1, oggi le ragazze di Maurizio Ganz hanno fatto altrettanto per 4-1. Il Milan Femminile stende l’Inter e continua la corsa verso i vertici della classifica. Il Milan, sul proprio profilo Twitter, ha pubblicato un video con i gol e gli highlights del match. Eccolo in questa video news.

CALCIOMERCATO MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>