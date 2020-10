Milan-Juventus femminile, Ganz: “Felice della prestazione. Ecco cosa ho detto negli spogliatoi”

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE NEWS – Big-match per la Serie A Femminile: stasera a San Siro si è giocato Milan-Juventus, sfida al vertice, con entrambe le squadre che erano a punteggio pieno. Vittoria per le bianconere grazie al rigore della Girelli.

Nel post-partita, ecco le dichiarazioni di Mister Maurizio Ganz a Sky Sport: “Cambio modulo? Ci ho pensato, serviva difesa a tre stasera ma non abbiamo avuto tempo di allenarci per Vitale e Spinelli che non sono state bene. Ho dato certezze con questo modulo, ma mi piace tanto il 3-5-2 perché possiamo farlo bene. Abbiamo esterni forti e veloci”.

“Dovevano andar dentro, dare il massimo, non avere rimpianti. Avere una testa e un cuore solo. C’è stata tanta fretta, lavoreremo ancora. Giocare col trequartista non è facile. Sono felice per la prestazione delle mie ragazze stasera”.

