Verona-Milan Femminile, rete numero 6 in Serie A per Dowie

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Natasha Dowie, attaccante australiana del Milan Femminile, ha segnato oggi contro il Verona (qui gli highlights della gara) il suo sesto gol in campionato. Nella vittoria in terra veneta è rimasta a secco la capocannoniere della squadra di mister Ganz, nonché capitano, Valentina Giacinti la quale rimane ferma a quota 9 reti in campionato. In cima alla classifica la solita Girelli della Juventus con 11 reti.

