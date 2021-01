Serie A Femminile: Hellas Verona-Milan 0-1: fine primo tempo | LIVE

Live Hellas Verona-Milan Femminile

45′ – Fine primo tempo, buon Milan in vantaggio per 1-0.

34′ – Tiro di Tucceri Cimini, palla deviata e fuori.

23′ – GOOOL! Il Milan passa in vantaggio con Dowie, che insacca di testa!

20′ – Tentativo in girata di Giacinti, palla fuori.

9′ – Occasione rossonera. Rimpallo in area, palla a Bergamaschi, ma tiro sbilenco.

5′ – Primo tiro rossonero, ma lontano dalla porta.

1′ – Inizia l’ultima sfida del girone d’andata!

Tutto pronto, squadre in campo!

La formazione ufficiale del Milan: Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Simic, Jane, Boquete, Tucceri Cimini; Giacinti, Dowie. All. Maurizio Ganz.

ULTIME NOTIZIE MILAN FEMMINILE – Amici di ‘PianetaMilan.it‘, benvenuti al ‘Sinergy Stadium’, dove tra poco, alle ore 12:30, si disputerà Hellas Verona–Milan, gara valida per l’11^ giornata della Serie A Femminile. Restate con noi per non perdervi la diretta testuale del match delle Rossonere allenate da Maurizio Ganz.

