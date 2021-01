Calciomercato Milan – Rompe con il Real Madrid: Maldini ci pensa | News

CALCIOMERCATO MILAN

Ultime Notizie Calciomercato Milan: occasione dal Real Madrid

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Come annunciato più volte dai dirigenti, il Milan si muove sul mercato in base alle opportunità che si possono creare in queste settimane. Ad esempio, nessuno un mese fa si sarebbe aspettato il colpo Meite, o le voci che parlano di un possibile ingaggio di Mario Mandzukic.

Attenzione dunque ad una possibilità che si sta creando in Spagna. Stiamo parlando di Lucas Vazquez, giocatore in scadenza di contratto nel giugno 2021 con il Real Madrid. Dopo diversi mesi di trattative, il club spagnolo avrebbe deciso di rinunciare al giocatore, e dunque non è escluso che possa esserci una cessione già a gennaio.

Secondo il portale Todofichajes.com, Vazquez è molto stimato dal tecnico Zinedine Zidane, ma il Real Madrid valuterà tutte le proposte da qui a fine gennaio. Stiamo parlando di un giocatore esperto, che potrebbe essere molto utile nel caso in cui il Milan giocasse la Champions League nella prossima stagione, e che può ricoprire più ruoli.

Contestualmente, però, bisogna tenere monitorata l'eventuale cessione di Samu Castillejo. L'esterno offensivo potrebbe tornare in Spagna per giocare con continuità, e quindi a quel punto un innesto in quella zona di campo sarebbe necessario. Come detto, Lucas Vazquez, può giocare in diversi ruoli, tra cui quello di terzino destro: chissà che non possa diventare una valida alternativa a Davide Calabria. La permanenza di Diogo Dalot nella prossima stagione è tutt'altro che sicura, e dunque lo spagnolo potrebbe essere la classica opportunità da cogliere. Maldini ci pensa.