Serie A Femminile, Hellas Verona-Milan 0-1: gol e highlights (Video)

Milan Femminile, il video della vittoria

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo la delusione in Supercoppa, con la sconfitta da posizione di vantaggio contro la Fiorentina, il Milan Femminile si rialza in campionato, dove piazza la settima vittoria consecutiva. Le ragazze di Maurizio Ganz hanno avuto la meglio sull’Hellas Verona grazie ad un colpo di testa preciso di Natasha Dowie. Da sottolineare i bellissimo assist di Linda Tucceri Cimini. Ecco go e highlights.

