Milan Femminile pronto a tornare ad allenarsi al Vismara

MILAN NEWS (fonte: acmilan.com) – In attesa di sapere se riprenderà il campionato della Serie A Femminile, martedì 26 maggio ripartono anche gli allenamenti delle calciatrici rossonere.

Le ragazze del Milan Femminile, a partire da domani mattina si ritroveranno in maniera graduale nel corso della settimana al Centro Sportivo Vismara e saranno divise in due gruppi.

In questa prima fase il programma prevede, nel rispetto di tutte le regole di sicurezza contro il Covid_19, sessioni di lavoro individuale con esercitazioni atletiche, corsa e forza.

Le ragazze del Milan Femminile si recheranno direttamente al campo in tenuta di allenamento senza, per il momento, utilizzare gli spogliatoi e le docce del Centro Sportivo, che in ogni caso è stato sottoposto a trattamento di sanificazione. INTANTO SI IPOTIZZANO DUE DATE PER LA RIPRESA DELLA SERIE A MASCHILE >>>