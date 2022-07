Milan Femminile, Mesjasz: “Vorrei centrare l’obiettivo Scudetto” (Video)

Sul suo arrivo al Milan : "Sono molto felice di avere l'opportunità di giocare per un club così importante. È un grande passo in avanti per la mia carriera. Non vedo l'ora di iniziare ad allenarmi e giocare".

Su come è nata la sua passione per il calcio: "La mia passione per il calcio è nata quando ho iniziato a giocare con mio fratello maggiore, anche lui oggi calciatore professionista. Avevo solo otto anni quando ho iniziato a giocare a calcio. Ho iniziato giocando per la squadra della mia città, in Polonia, poi sono passata per altri club polacchi, fino ad arrivare in Germania, dove ho giocato nelle ultime tre stagioni".