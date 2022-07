Calciomercato Milan – Trequarti, ecco le due alternative a De Ketelaere

Ultima settimana del mese di luglio, calciomercato nel vivo e Milan ancora alla ricerca di almeno un trequartista di assoluta qualità. Paolo Maldini e Frederic Massara sanno molto bene che per innalzare il tasso tecnico della formazione di Stefano Pioli serve un giocatore di livello in quella zona di campo e in questi giorni stanno concentrando lì i loro sforzi. Vediamo qual è la situazione al momento.