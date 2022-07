Milan Femminile, ufficiale l’arrivo della polacca Mesjasz: il comunicato

Altro colpo per il Milan Femminile di Maurizio Ganz, il cui obiettivo per la stagione 2022-2023 è quello di fare meglio rispetto allo scorso campionato al fine di conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League Femminile. Stavolta, le Rossonere centrano un importante colpo in difesa, annunciato ufficialmente sui canali social e web del club di Via Aldo Rossi.