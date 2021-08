Milan Femminile-Hoffenheim, le ultime sulla gara di UWCL delle Rossonere

La partita di Champions League Femminile tra Milan e Hoffenheim promette grande spettacolo: ecco le ultime sulle ragazze di Maurizio Ganz

Riccardo Varotto

Stasera alle ore 20:00, il Milan Femminile affronterà l'Hoffenheim per approdare alla seconda fase della Champions League. La partita sarà visibile su Milan TV e sull'applicazione ufficiale del Diavolo. Sulla carta, le tedesche partono avvantaggiate, dato che hanno qualità e forza fisica, ma le rossonere si impegneranno al massimo per provare l'impresa. Nel pomeriggio ci sarà la rifinitura pre-partita, prima di un breve riposo per ricaricare le energie e concentrarsi al massimo sull'impegno serale. A riportare ciò è Tuttosport.

Maurizio Ganz non dovrebbe avere troppi dubbi di formazione: in campo dovrebbe scendere lo stesso undici titolare che ha battuto lo Zurigo. Valentina Giacinti è pronta a fungere da faro per la squadra, dato che è la giocatrice più talentuosa del Milan. Dopo la sua doppietta contro le svizzere, l'allenatore dell'Hoffenheim, Gabor Galilai, ha detto alla propria squadra di prestare particolare attenzione alla numero 9. Anche Vero Boquete può essere un pericolo per le tedesche: la rossonera è rimasta a Milano nell'ultima sessione di mercato proprio per aiutare il Diavolo a far un buon cammino europeo.

Ecco come il tecnico dell'Hoffenheim ha riassunto tatticamente la partita in conferenza stampa: "Sarà una sfida difficile, loro possono giocare in diversi modi. Il nostro obiettivo sarà quello di non perdere palla qualora il Milan dovesse venirci a pressare, perché andremmo in difficoltà. Vogliamo impedire ai rossoneri di fare il loro gioco".