Zurigo-Milan 1-2, doppietta di Giacinti: Rossonere avanti in Champions

Doppietta di Valentina Giacinti e vittoria esterna del Milan Femminile di Maurizio Ganz nel primo turno della Women's Champions League

Dell'impresa del Milan Femminile targata Giacinti ha parlato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. La nuova formula della Women's Champions League prevede dei concentramenti da quattro squadre, in un'unica sede, con semifinali e finale ad eliminazione diretta. Avesse perso, la squadra di Ganz avrebbe giocato un'inutile finale per il terzo posto.