Mercato Milan – Dalla Germania: Grillitsch, offerta rossonera. I dettagli

Le ultime sul mercato del Milan. Dalla Germania arriva un'interessante indiscrezione su Florian Grillitsch: tentativo in corso

In questo scenario si iscrive ovviamente anche il Milan, che non ha ancora completato la rosa da consegnare a Stefano Pioli. Negli ultimi giorni si parla molto delle trattativa in corso per Yacine Adli del Bordeaux e per Tiemoué Bakayoko del Chelsea. Ma non sarebbero gli unici nomi sul piatto. Dalla Germania arriva infatti un'indiscrezione da non sottovalutare.

Secondo quanto riferisce il 'Kurier' il Milan avrebbe fatto un'offerta concreta per Florian Grillitsch, centrocampista in forza al TSG Hoffenheim. Paolo Maldini starebbe puntando a trovare un accordo in tempi con l'entourage del giocatore per poi provare l'affondo con il club tedesco, che chiede 10-12 milioni per far partire il classe 1995. Il contratto in scadenza nel 2022 potrebbe rivelarsi un elemento importante per la buona riuscita dell'affare.