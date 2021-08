Milan, arriva Florenzi: i suoi primi passi rossoneri | LIVE News

Alessandro Florenzi diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan nelle prossime ore. Segui qui, LIVE, la sua prima giornata rossonera

Finalmente è fatta, o quasi: Alessandro Florenzi, nelle prossime ore, diventerà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Trattativa con la Roma conclusa sulla base di un prestito oneroso (un milione di euro) con diritto di riscatto fissato a 4,5 milioni di euro nell'estate 2022. Il giocatore, classe 1991, ex anche di PSG e Valencia e reduce dalla vittoria dei Campionati Europei con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, sarà oggi a Milano per sostenere le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi. Segui con 'PianetaMilan.it', LIVE, la prima giornata rossonera di Florenzi. Milan, le news più importanti di mercato di giovedì 19 agosto >>>