Calciomercato Milan – Preso Florenzi: oggi svolge le visite mediche

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi sarà un calciatore rossonero. Oggi a Milano per test medici, poi la firma

Daniele Triolo

Il Milan ha messo a segno un importante colpo di calciomercato: l'acquisto di Alessandro Florenzi dalla Roma. Ne parlano tutti i quotidiani sportivi in edicola questa mattina. Florenzi, classe 1991, fresco vincitore dei Campionati Europei con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini, si appresta dunque ad iniziare la sua prima esperienza nella nostra Serie A lontana dalla Capitale.

Florenzi si trasferisce dalla Roma al Milan in questa sessione di calciomercato con la formula del prestito oneroso (per un milione di euro) con diritto di riscatto, in favore del club rossonero, fissato a 4,5 milioni di euro e da esercitare, eventualmente, nell'estate 2022. Il calciatore romano sarà oggi a Milano per sostenere le visite mediche con il Milan e firmare il contratto con il Diavolo.

Decisiva, ai fini della buona riuscita dell'intera operazione, la rinuncia, da parte di Florenzi, a 400mila euro che ancora avanzava dalla Roma. Una volta arrivato l'ok del fondo Elliott (nel tardo pomeriggio di ieri), la trattativa si è sbloccata. Il giocatore, che non indosserà in rossonero la maglia numero 24 (di proprietà del difensore centrale danese Simon Kjaer) si allenerà già domani a Milanello agli ordini del tecnico Stefano Pioli con un obiettivo: entrare nella lista dei convocati per Sampdoria-Milan di lunedì 23 agosto, alle ore 20:45, a 'Marassi' (Genova).

Florenzi è un elemento molto duttile, in grado di ricoprire più ruoli e posizioni in campo, per la felicità di Pioli. Potrà fare il terzino destro, alternandosi con Davide Calabria, ma anche l'esterno alto a centrocampo qualora l'allenatore del Milan decidesse di schierare la sua squadra in campo con il 4-4-2. Florenzi al Milan: segui con noi, LIVE, il suo primo giorno rossonero >>>