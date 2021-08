Calciomercato Milan – Florenzi atterrato a Linate: visite in pomeriggio

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi è appena arrivato a Milano. Nel primo pomeriggio le visite mediche

Alessandro Florenzi, colpo di calciomercato 'in pectore' del Milan, è appena atterrato all'aeroporto di Linate, a Milano. La sua avventura con il Diavolo, dunque, è iniziata ufficialmente. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, Florenzi sosterrà le visite mediche con il club rossonero nel primo pomeriggio. La firma sul contratto che lo legherà al Milan almeno per la stagione 2021-2022 (arriverà in prestito con diritto di riscatto) potrebbe avvenire in serata o anche nella giornata di domani. Florenzi al Milan: segui con noi, LIVE, il suo primo giorno rossonero >>>