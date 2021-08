Calciomercato Milan, top news: Bakayoko, ci siamo. Pellegri per l’attacco

Ecco di seguito le notizie più importanti della giornata di oggi, 19 agosto 2021, sul calciomercato del Milan. Tiemoué Bakayoko sta per ritornare a vestire la maglia rossonera, mentre spunta un'idea nuova per l'attacco. Si tratta di Pietro Pellegri, attaccante classe 2001 in forza al Monaco. Per quanto riguarda il centrocampo si registra una frenata per Yacine Adli, mentre Pobega è quasi un giocatore del Torino. Si attende infine il via libera definitivo per Alessandro Florenzi. Nelle prossime schede le Top News di giornata sul calciomercato del Milan!