Calciomercato Milan – Florenzi è partito da Roma in direzione Milano

Alessandro Florenzi, colpo di calciomercato del Milan, è in viaggio verso Milano. Sosterrà le visite mediche con i rossoneri in giornata

Il Milan sta per accogliere Alessandro Florenzi, colpo di calciomercato del club rossonero. L'ormai ex difensore della Roma, classe 1991, è partito dalla Capitale in direzione Milano, dove sbarcherà a breve.