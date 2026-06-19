Tempo di rinnovi in casa Milan Femminile: il portiere Sandra Estévez Ogalla ha firmato un nuovo accordo valido fino al 2029

Matteo Chini
- Milano
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Il Milan Femminile rinnova un'altra pedina chiave della propria rosa. La società rossonera ha ufficializzato il prolungamento del contratto del portiere Sandra Estévez Ogalla. La spagnola classe 2002 ha firmato un nuovo accordo con il club di via Aldo Rossi valido fino al 30 giugno 2029. In stagione, Estévez Ogalla è stata la riserva di Laura Giuliani, ma ha comunque collezionato 2 presenze in Serie A Women.

Milan Femminile, il rinnovo di Estévez Ogalla

Di seguito il comunicato ufficiale diramato dal Milan per annunciare il rinnovo di Estévez Ogalla.
“AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Sandra Estévez Ogalla fino al 30 giugno 2029. Il portiere, classe 2002, è approdata in rossonero l’estate scorsa e, fin dal suo arrivo, ha dimostrato professionalità, dedizione e grande spirito di squadra. Sempre pronta a farsi trovare disponibile quando chiamata in causa, Sandra ha saputo offrire prestazioni solide, confermando quotidianamente il proprio valore dentro e fuori dal campo”.
Sandra Estévez Ogalla, portiere Milan Femminile
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“Più responsabilità e più entusiasmo con lo stesso impegno. Felice e orgogliosa di questa opportunità”, ha commentato la calciatrice sui propri canali social.

La conferma di Bakker in panchina

La firma di Estévez Ogalla segue di pochi giorni l'annuncio relativo al prolungamento di coach Suzanne Bakker. L'allenatrice olandese ha siglato il rinnovo di contratto con il club rossonero e rimarrà alla guida del Milan Femminile fino al 30 giugno 2027.

La stagione del Milan Femminile

La sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro la Ternana Women ha condannato il Milan Femminile di Coach Bakker al sesto posto in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte in 22 partite. La Roma ha stravinto la Serie A Women con 55 punti, 11 di vantaggio dall'Inter che ha chiuso al secondo posto quota 44.

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