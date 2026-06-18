Il Milan Femminile blinda Suzanne Bakker: il comunicato ufficiale diramato dal club rossonero e le prime mosse di calciomercato
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Suzanne Bakker ha firmato il rinnovo di contratto con il club rossonero e rimarrà alla guida del Milan Femminile fino al 30 giugno 2027. La dirigenza ha deciso di dare continuità al progetto tecnico nato due anni fa, confermando l'allenatrice olandese arrivata a Milano nell’estate del 2024.
Milan Femminile, Bakker firma il rinnovoIl Milan ha ufficializzato il nuovo accordo con Bakker tramite un comunicato diramato sui propri canali ufficiali.
“AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Suzanne Bakker fino al 30 giugno 2027. Coach Bakker, arrivata sulla panchina rossonera nell’estate 2024, ha portato professionalità, competenza e una chiara identità di gioco, contribuendo alla crescita del progetto tecnico della Prima Squadra. Nel corso delle stagioni, ha dedicato particolare attenzione alla crescita delle giovani calciatrici provenienti dal Settore Giovanile, accompagnandone l’inserimento in Prima Squadra e valorizzandone il talento”.
Calciomercato Milan Femminile, in arrivo Nerea NevadoSul mercato, il Milan Femminile è già attivo per regalare a Bakker il primo rinforzo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ il club rossonero sarebbe a una passo dall’acquisto di Nerea Nevado, terzino spagnolo classe 2001. La calciatrice avrebbe deciso di non accettare la proposta di rinnovo avanzata dall'Athletic Bilbao e dovrebbe lasciare il club basco a parametro zero per trasferirsi in Italia.
La stagione del Milan FemminileLa sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro la Ternana Women ha condannato il Milan Femminile di Coach Bakker al sesto posto in classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte in 22 partite. La Roma ha stravinto la Serie A Women con 55 punti, 11 di vantaggio dall'Inter che ha chiuso al secondo posto quota 44.
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