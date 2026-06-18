Suzanne Bakker ha firmato il rinnovo di contratto con il club rossonero e rimarrà alla guida del Milan Femminile fino al 30 giugno 2027. La dirigenza ha deciso di dare continuità al progetto tecnico nato due anni fa, confermando l'allenatrice olandese arrivata a Milano nell’estate del 2024.

Milan Femminile, Bakker firma il rinnovo

“AC Milan è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Suzanne Bakker fino al 30 giugno 2027. Coach Bakker, arrivata sulla panchina rossonera nell’estate 2024, ha portato professionalità, competenza e una chiara identità di gioco, contribuendo alla crescita del progetto tecnico della Prima Squadra. Nel corso delle stagioni, ha dedicato particolare attenzione alla crescita delle giovani calciatrici provenienti dal Settore Giovanile, accompagnandone l’inserimento in Prima Squadra e valorizzandone il talento”.

Calciomercato Milan Femminile, in arrivo Nerea Nevado

La stagione del Milan Femminile

Ilha ufficializzato il nuovo accordo contramite undiramato sui propri canali ufficiali.Sul mercato, ilè già attivo per regalare ail primo rinforzo in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Mundo Deportivo’ il club rossonero sarebbe a una passo dall’acquisto di, terzino spagnolo classe 2001. La calciatrice avrebbe deciso di non accettare la proposta di rinnovo avanzata dall'e dovrebbe lasciare il club basco aper trasferirsi in Italia.La sconfitta rimediata nell'ultimo turno di campionato contro la Ternana Women ha condannato ildi Coach Bakker alin classifica con 32 punti, frutto di 9 vittorie, 5 pareggi e 8 sconfitte in 22 partite. La Roma ha stravinto la Serie A Women con 55 punti, 11 di vantaggio dall'Inter che ha chiuso al secondo posto quota 44.