Laura Giuliani e il Milan Femminile si separano ufficialmente. La numero uno della Nazionale italiana ha deciso di chiudere la propria avventura in rossonero dopo cinque stagioni. Arrivata a Milano nell'estate del 2021, la calciatrice è stata una delle figure centrali nel percorso di crescita delle rossonere. Nel corso della sua permanenza al Milan, Giuliani è diventata leader dello spogliatoio conquistando la fascia da capitano. La società ha salutato l'atleta ringraziandola per la dedizione mostrata.

Milan Femminile, Giuliani saluta dopo cinque anni

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Il futuro di Giuliani