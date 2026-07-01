Ufficiale l'addio di Laura Giuliani al Milan Femminile: l'estremo difensore e capitano delle rossonere conclude la sua esperienza dopo cinque stagioni
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Laura Giuliani e il Milan Femminile si separano ufficialmente. La numero uno della Nazionale italiana ha deciso di chiudere la propria avventura in rossonero dopo cinque stagioni. Arrivata a Milano nell'estate del 2021, la calciatrice è stata una delle figure centrali nel percorso di crescita delle rossonere. Nel corso della sua permanenza al Milan, Giuliani è diventata leader dello spogliatoio conquistando la fascia da capitano. La società ha salutato l'atleta ringraziandola per la dedizione mostrata.
Milan Femminile, Giuliani saluta dopo cinque anni
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Il futuro di GiulianiUna volta archiviata l'esperienza con la maglia del Milan Femminile, per la calciatrice è tempo di aprire una nuova pagina professionale. Nonostante l'addio ai colori rossoneri, lo status di Giuliani nel calcio italiano resta di primissimo piano, complice la sua titolarità in Nazionale. Nelle prossime settimane, Giuliani scioglierà le riserve sul proprio futuro, mentre la dirigenza del Milan dovrà muoversi sul mercato per trovare un sostituto all'altezza in vista della prossima stagione.
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