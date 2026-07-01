Ufficiale l'addio di Laura Giuliani al Milan Femminile: l'estremo difensore e capitano delle rossonere conclude la sua esperienza dopo cinque stagioni

Matteo Chini
- Milano
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Laura Giuliani e il Milan Femminile si separano ufficialmente. La numero uno della Nazionale italiana ha deciso di chiudere la propria avventura in rossonero dopo cinque stagioni. Arrivata a Milano nell'estate del 2021, la calciatrice è stata una delle figure centrali nel percorso di crescita delle rossonere. Nel corso della sua permanenza al Milan, Giuliani è diventata leader dello spogliatoio conquistando la fascia da capitano. La società ha salutato l'atleta ringraziandola per la dedizione mostrata.

Milan Femminile, Giuliani saluta dopo cinque anni

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Giuliani arriva al Milan nel 2021 dopo una lunga esperienza alla Juventus. Il portiere ha totalizzato oltre 100 presenze complessive. Attraverso i propri canali ufficiali, la dirigenza ha dedicato un pensiero di ringraziamento all'ormai ex numero uno delle rossonere. L’addio di Giuliani priva la squadra di Suzanne Bakker di una delle figure più importanti del panorama calcistico femminile italiano, capace di garantire una presenza sicura tra i pali durante tutta la sua permanenza milanese.
Laura Giuliani, portiere Milan Femminile

Il futuro di Giuliani

Una volta archiviata l'esperienza con la maglia del Milan Femminile, per la calciatrice è tempo di aprire una nuova pagina professionale. Nonostante l'addio ai colori rossoneri, lo status di Giuliani nel calcio italiano resta di primissimo piano, complice la sua titolarità in Nazionale. Nelle prossime settimane, Giuliani scioglierà le riserve sul proprio futuro, mentre la dirigenza del Milan dovrà muoversi sul mercato per trovare un sostituto all'altezza in vista della prossima stagione.

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