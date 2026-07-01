Mattia Liberali non tornerà a vestire la maglia del Milan. Il trequartista classe 2007, cresciuto del vivaio rossonero, ha respinto la corte del Diavolo per approdare al Como. A riferirlo è Gianluca di Marzio, che ha annunciato la decisione del giocatore attraverso un post pubblicato sul proprio account X. Nelle casse di Via Aldo Rossi entrerà la metà dei 6 milioni che i lariani verseranno al Catanzaro per l'acquisto di Liberali, vale a dire 3 milioni di euro.

La videochiamata con Cardinale e la decisione di Liberali

Mattia Liberali ha scelto il @Como_1907 — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 1, 2026

Come vi abbiamo raccontato, in mattinata è andata in scena una videocall tra Gerry Cardinale, Liberali e il suo agente Alessando Lucci. Il patron di RedBird ha provato a convincere il ragazzo a tornare sui suoi passi, ma la trattativa con il Como era già avanzata e il classe 2007 considera il progetto tecnico di Cesc Fabregas l'ideale per completare il proprio percorso di crescita. Un po' per riconoscenza, un po' per ascoltare il progetto che il Milan aveva per lui, Liberali si è comunque reso disponibile per il colloquio, ma nella sua testa la decisione era già chiara da tempo.

Milan-Liberali, la rottura della scorsa estate

Genoa

Milan

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La stagione di Liberali al Catanzaro

era considerato uno dei gioielli del settore giovanile rossonero. Il 15 dicembre 2024 debutta da titolare contro il, indossando laembrava l’inizio di un percorso da predestinato, ma le cose sono andate diversamente. Parte della dirigenza non riponeva nel ragazzo la stessa stima dei tifosi, a causa di limiti fisici considerati insormontabili. Il contratto in scadenza e il poco spazio in prima squadra lo hanno spinto versoUna decisione che ha sorpreso tutti, così come la gestione della cessione (parametro zero), che ha lasciato aperti diversi interrogativi.Nella stagione appena terminata in Calabria,ha mostrato sprazzi del suo talento, soprattutto nella seconda metà dell'annata. Il trequartista classe 2007 ha chiuso condi Serie B, guidando ilfino allapoi persa contro il Monza. Tra le reti realizzate nel campionato cadetto, spicca larealizzata contro il Cesena alla 32ª giornata.