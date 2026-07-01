Sfuma il ritorno a casa di Mattia Liberali, il talento cresciuto a Vismara ha respinto la corte del Milan: sarà un nuovo giocatore del Como
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Mattia Liberali non tornerà a vestire la maglia del Milan. Il trequartista classe 2007, cresciuto del vivaio rossonero, ha respinto la corte del Diavolo per approdare al Como. A riferirlo è Gianluca di Marzio, che ha annunciato la decisione del giocatore attraverso un post pubblicato sul proprio account X. Nelle casse di Via Aldo Rossi entrerà la metà dei 6 milioni che i lariani verseranno al Catanzaro per l'acquisto di Liberali, vale a dire 3 milioni di euro.
La videochiamata con Cardinale e la decisione di Liberali
Mattia Liberali ha scelto il @Como_1907— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) July 1, 2026
Come vi abbiamo raccontato, in mattinata è andata in scena una videocall tra Gerry Cardinale, Liberali e il suo agente Alessando Lucci. Il patron di RedBird ha provato a convincere il ragazzo a tornare sui suoi passi, ma la trattativa con il Como era già avanzata e il classe 2007 considera il progetto tecnico di Cesc Fabregas l'ideale per completare il proprio percorso di crescita. Un po' per riconoscenza, un po' per ascoltare il progetto che il Milan aveva per lui, Liberali si è comunque reso disponibile per il colloquio, ma nella sua testa la decisione era già chiara da tempo.
Milan-Liberali, la rottura della scorsa estateLiberali era considerato uno dei gioielli del settore giovanile rossonero. Il 15 dicembre 2024 debutta da titolare contro il Genoa, indossando la maglia celebrativa del 125° anniversario del Milan. Sembrava l’inizio di un percorso da predestinato, ma le cose sono andate diversamente. Parte della dirigenza non riponeva nel ragazzo la stessa stima dei tifosi, a causa di limiti fisici considerati insormontabili. Il contratto in scadenza e il poco spazio in prima squadra lo hanno spinto verso Catanzaro a titolo definitivo. Una decisione che ha sorpreso tutti, così come la gestione della cessione (parametro zero), che ha lasciato aperti diversi interrogativi.
La stagione di Liberali al CatanzaroNella stagione appena terminata in Calabria, Liberali ha mostrato sprazzi del suo talento, soprattutto nella seconda metà dell'annata. Il trequartista classe 2007 ha chiuso con 4 gol e 4 assist in 29 presenze di Serie B, guidando il Catanzaro fino alla finale Playoff, poi persa contro il Monza. Tra le reti realizzate nel campionato cadetto, spicca la splendida rovesciata realizzata contro il Cesena alla 32ª giornata.
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