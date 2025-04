Milan Primavera Femminile: firmati i primi contratti da professioniste per quattro giovani

(acmilan.com) "AC Milan è entusiasta di annunciare un'importante tappa nel percorso delle sue giovani calciatrici, con la firma del primo contratto da professioniste per quattro talenti della squadra Primavera femminile : Anna Longobardi (attaccante), Valentina Donolato (centrocampista), Leda Gemmi (difensore) e Lavinia Tornaghi (portiere)."

Questa firma rappresenta un riconoscimento fondamentale per il lavoro svolto dalle ragazze rossonere, che hanno saputo distinguersi per impegno, crescita e dedizione sia dentro che fuori dal campo. Il club rossonero, attraverso questo importante traguardo, dimostra ancora una volta la sua ferma volontà di investire e valorizzare il talento femminile, mettendo in risalto il percorso formativo che le giovani calciatrici hanno intrapreso nell’ambito del vivaio rossonero.